كشف عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أن مجلس الأدارة خلال اجتماعه رقم 119 قد أصدر قرارات ملزمة بالأصلاح والأستبدال والأسترجاع والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 80 شكوي.

وقال يعقوب أن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراراه في67 شكوي متنوعة تخص السلع المعمرة بأختلاف أنواعها حيث أصدر 22 قرارا بالأصلاح ،28 قرارا بالأستبدال ،4 قرارات بتسليم المنتجات بالسعر المتفق عليه ،قرارين بسداد قيمة الفحص الفني لوجود عيوب بالمنتجات ،وقرارا بالزام المشكو في حقه بتأدية الخدمة بذات الشروط والاسعار المتفق عليه .

وأصدر المجلس 23 قرارا في شكاوي السيارات حيث أصدر المجلس 11 قرار بشأن إلزام شركات السيارات بالأصلاح ،5 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالأستبدال للسيارات المعيبة محل الشكوي ، وقرارا أخر بتخيير الشاكي مابين الاصلاح او الاسترجاع ،كما اصدر 4 قرارات بالاحالة الي النيابة العامة ،وقرارا بالزام الشركة المشكو في حقها بتسليم السيارة الي الشاكي بالسعر المتفق عليه .

وقال يعقوب ان قرارات الأسترجاع والأستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق أستبدال المستهلك السلعة او استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها او أنها كانت غير مطابقة للمواصفات او الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله .

ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق .

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.

ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الاليكترونى ( حماية المستهلك ) المتوافر على متجر Google Play.