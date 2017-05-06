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بث مباشر.. انطلاق فعاليات مؤتمر دور التعليم في دعم التنمية المستدامة
طارق شوقي وزير التربية والتعليم ‎

بث مباشر.. انطلاق فعاليات مؤتمر دور التعليم في دعم التنمية المستدامة

2017-05-06 11:13:48
متابعات

انطلقت اليوم السبت ، فعاليات مؤتمر دور التعليم في دعم التنمية المستدامة.

يأتي المؤتمر الدولي حول دور التعليم في التنمية المستدامة‏ تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء‏‏ والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني‏ والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي‏.

صرح بذلك الدكتور عبد الحميد القصاص رئيس معهد التخطيط القومي وقال ان المؤتمر يناقش علي مدي ثلاثة ايام سبعة محاور حيث سيتم طرح حلول لبعض مشكلات التعليم المصري في ضوء الخبرات الناجحة محليا وقليميا ودوليا مع التركيز علي بناء نظام تعليمي ذي جودة عالمية تتوافر فيه مقومات التنافسية والعدالة والقيم الإيجابية واكتساب القدرة علي التعلم المستمر وبناء الشخصية المتكاملة.



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