أعلن قائد عمليات دجلة في العراق، عن انطلاق عمليات عسكرية واسعة في أربع مناطق داخل ديالي، اليوم السبت.

وعرضت فضائية “إكسترا نيوز”، لقطات للجيش العراقي وهو يتوغل داخل بعض المناطق لاستعادتها من يد التنظيم الإرهابي.