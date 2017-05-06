كشف موقع التليفزيون الإسرائيلي، في تقرير له اليوم السبت، عن سيطرة حالة من القلق على الدوائر اليسارية الإسرائيلية، عقب قيام مصرف أمريكي بتعليق حساب مصرفي لمؤسسة تدعم حركة المقاطعة لإسرائيل.

وقال الموقع، إن بنك “كوميريك” في دالاس، اتخذ إجراءات لإغلاق حساب اتحاد المحامين الديمقراطيين الدولي، بسبب دعمه المعلن لحركة المقاطعة ونزع الاستثمارات في إسرائيل.

ونوه الموقع إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح من قبل إلى ضرورة إغلاق كافة الحسابات المصرفية وتجميد الأعمال الاستثمارية أو الخاصة لأي منظمة تعادى إسرائيل، إلا أن الإدارة الأمريكية وعلى مدار أكثر من 100 يوم من حكم ترامب لم تقم بهذه الخطوة، غير أن مبادرة ولاية دالاس للقيام بهذه الخطوة الآن أثار الكثير من الجدل، خاصة وأن عددًا من المنظمات المعادية للسياسات الإسرائيلية تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، وبالتالي فإن هذه الخطوة تزيد من حدة الأزمات التي يمكن أن تواجهها هذه المنظمات، والأهم من هذا أنها توحي ببدء حرب أمريكية ضدها.