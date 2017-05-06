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اليوم.. انتخابات رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس
عناصر تابعة لحركة حماس ـ كتائب عز الدين القسام

اليوم.. انتخابات رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس

2017-05-06 11:07:18
متابعات

كشف مصدر مطلع في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن انتخابات رئاسة المكتب السياسي للحركة، ستجري اليوم السبت.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة “الأناضول” الإخبارية: “إن جلسة الانتخابات تجري في غزة والدوحة في وقت متزامن، بواسطة نظام الربط التلفزيوني “الفيديو كونفرنس”“.

وكان من المفترض أن يسافر عدد من قادة حماس، وعلى رأسهم “هنية”، إلى قطر للمشاركة في الانتخابات، إلا أن إغلاق معبر رفح، حال دون ذلك.

وذكر المصدر أن المنافسة خلال الانتخابات تجري بين ثلاثة من القادة، وهم: إسماعيل هنية، وموسى أبو مرزوق، ومحمد نزال.

ويشغل خالد مشعل، هذا المنصب منذ العام 1996، ولا تتيح النظم الداخلية للحركة له الترشح مجددا. -

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