تواصل الدائرة الأولى جنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من الفنان عمرو دياب، وتتهم 7 مواقع إلكترونية، بينها إسرائيلى باسم “فرفش”، بإذاعة بعض ألبوماته عبر الإنترنت دون الحصول على إذن منه.

وأقام عمرو دياب، منذ سنوات، دعوى اتهم فيها بعض المواقع الإلكترونية المتخصصة فى تحميل النغمات والألبومات عبر شبكة الإنترنت، ببث وإذاعة أحد ألبوماته “الليلة دى” دون الحصول على إذن أو تفويض منه.