ماذا قال أبو تريكة عن صالح سليم فى ذكرى وفاته الـ 15؟

أحيا الكابتن محمد أبو تريكة نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، ذكرى وفاة الكابتن صالح سليم والتى تحل اليوم 6 مايو، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

وكتب أبو تريكة على حسابه الرسمى: “‏فى ذكرى وفاة الكابتن صالح سليم أحد أسرار قوة النادى الأهلى قرأت وسمعت عنه الكثير، ولكن تبقى كلمة أبى رحمة الله عليه لى عنه (رجل كالسيف)”.

تحل اليوم السبت الموافق 6 مايو الذكرى الـ15 لوفاة رئيس جمهورية الأهلى والأب الروحى للجماهير الحمراء صالح سليم، الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم من عام 2002 بعد صراع مع المرض.

ولد الراحل صالح سليم يوم 30 سبتمبر عام 1930 فى حى الدقى بالجيزة، والتحق بصفوف ناشئى النادى الأهلى عام 1944، وفى نفس العام انتقل إلى صفوف الفريق الأول وظل يلعب به حتى عام 1963، حيث احترف فى نادى جراتس النمساوى ثم عاد مرة أخرى للعب بالنادى الأهلى، وأكمل به مشواره الكروى حتى عام 1967 الذى أعلن به سليم اعتزاله.