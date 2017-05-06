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مصرع شخص في حادث تصادم بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوي
حادث تصادم في كفر الشيخ

مصرع شخص في حادث تصادم بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوي

2017-05-06 10:58:21
متابعات

لقى طالب مصرعه فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل بطريق “القاهرة - السويس” الصحراوي، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا من غرفة النجدة بحادث مرورى بالكيلو 27 بطريق “القاهرة - السويس” الصحراوى، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة الملاكى رقم ج ه ه 132 قيادة أسامة عصام، 23 سنة، طالب، فى الاتجاه القادم من السويس إلى القاهرة ونتيجة التخطى الخاطئ لسيارة نقل اصطدم قائد السيارة بسيارة نقل ثقيل من الخلف مما أسفر عن تلفيات بالسيارتين ووفاة قائد السيارة الملاكى وتم نقله إلى مستشفى السلام، ورفع آثار الحادث.

وأمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، بإزالة آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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