بالفيديو..شاهد أول رسالة صوتية من المعتقل السعودي "حميدان التركي" بعد رفض الإفراج عنه2017-05-06 10:58:06
تداول رواد مواقع التواصل تسجيل صوتي نشرته أروى حميدان التركي ، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” لوالدها ، بعد رفض لجنة الإفراج المشروط الأمريكية العفو عنه.
وجاء في رسالة التركي والتي وجهها للمتضامنين معه : “السلام عليكم، جزاكم الله خيرا على كل ما فعلتموه والحمد لله الذي عرفنا عليكم وعرفكم علينا وجزاكم الله خيرًا على دعائكم وما عند الله خير وأبقى، فلا تقلقوا الله ينصرنا وإياكم ويربط على قلوبنا وقلوبكم جميعًا”.
ويُشار إلى أن “حميدان التركي” طالب دكتوراه سعودي مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية لتحضير الدراسات العليا في الصوتيات، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة، واعتُقل للمرة الأولى وزوجته السيدة “سارة الخنيزان” في نوفمبر 2004م بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، ولم يكن الاعتقال من قِبل سلطات الهجرة فقط، بل كان معهم أعضاء من مكتب التحقيقات الفدرالي (F.B.I)، قبل أن يُتهم في قضية الإساءة لخادمته الإندونيسية، ويُعتقل في يونيو 2005. فيما حظيت قضيته باهتمام رسمي وشعبي واسع بالسعودية.
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