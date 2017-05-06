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مفاجآت في قائمة الزمالك أمام المقاولون
باسم مرسي

مفاجآت في قائمة الزمالك أمام المقاولون

2017-05-06 10:48:56
متابعات

استقر البرتغالى أوجوستو إيناسيو المدير الفنى للزمالك، على إراحة كل من باسم مرسى وطارق حامد من مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدًا الأحد، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ28 بالدورى، بعد توالى مشاركتهما مع الفريق فى الفترة الماضية، وذلك حتى يتم تجهيزهما بأفضل صورة لمواجهة كابس يونايتد الزيمبابوى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
من المقرر أن يحصل باسم مرسى على إجازة من مران الزمالك اليوم بعد قرار إيناسيو بمنحه الراحة الكافية قبل مواجهة الفريق الزيمبابوى مع الدفع بأحمد جعفر فى التشكيل الأساسى فى مواجهة المقاولون.

وأحرز باسم مرسى 6 أهداف للزمالك فى الموسم الحالى بمسابقة الدورى من إجمالى 28 هدفا أحرزه الأبيض خلال 27 مباراة بالمسابقة، ويليه فى القائمة محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفنى.

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