حساسين لـ"صباحي": لو نزلت الانتخابات هاخد أصوات أكتر منك2017-05-06 10:49:19
شن الإعلامي سعيد حساسين، هجوما حادا على حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، بعد تحريض الأخير على الثورة ضد النظام المصري، قائلا:” إن الدولة تسير في طريق الديموقراطية الصحيح”.
وقال حساسين في برنامجه “إنفراد” المذاع على فضائية العاصمة أمس الجمعة، “حمدين قال إنه مش هينزل الانتخابات، انا لو لو نزلت انتخابات الرئاسة أدامك هجيب أصوات أكتر منك”.
كان صباحي قد قال أمس إن السلطة الحالية “أصبحت تمثل الآن خطرا على الدولة المصرية بسياستها الفاشلة والعاجزة وأصبحت تمثل خطرا على الدولة ومن أراد أن يحمي الدولة المصرية عليه أن يقف في وجه السلطة”.
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