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توقيف إرهابى سورى بجبهة النصرة فى عرسال اللبنانية
الاشتباكات في عرسال اللبنانية‎

توقيف إرهابى سورى بجبهة النصرة فى عرسال اللبنانية

2017-05-06 10:55:18
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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية، الجمعة، بأن مخابرات الجيش اللبنانى أوقفت الإرهابى السورى محمد حسن حصوة، بعملية نوعية فى عرسال، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

ويعتبر الإرهابى حصوة قيادى فى تنظيم “جبهة النصرة” (فرع تنظيم “القاعدة”) ومسئول عن تجهيز وتوزيع العبوات الناسفة، وهو مسئول عن اعتداءات مسلحة ضد العسكريين اللبنانيين فى المناطق الحدودية مع سوريا وفى منطقة البقاع.

وفى 22 من الشهر الماضى نجحت مخابرات الجيش اللبنانى فى القضاء على مجموعة من مسلحى “داعش”، كانت تنشط فى منطقة وادى الحصن الجبلية بضواحى عرسال، وحينها استطاع العسكريون أسر أحد قادة التنظيم الإرهابى، حسن المليص، إلى جانب 10 متطرفين آخرين.

ولا يزال المسلحون يحتجزون 9 جنود لبنانيين، اختطفوهم كرهائن أثناء هجوم المسلحين على عرسال فى أغسطس 2014.

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