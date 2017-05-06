ذكرت صحيفة “مارين تايمز”، أنه تقرر تأديب خمسة من مشاة البحرية الأمريكية، فيما يتصل بفضيحة تداول صور عارية لنساء بالجيش، كما حدد المحققون 16 فردا آخر يشتبه بأنهم شاركوا فى الأمر.

وسرت هزة فى مشاة البحرية الأمريكية، عندما تكشف، فى مارس، أن البعض استخدم جماعة “مارينز يونايتد” الخاصة على “فيس بوك”، فى تداول صور فاضحة لنساء بالقوات المسلحة، مصحوبة عادة بتعليقات مخلة تعبر عن كراهية للمرأة.

وتتحرى خدمة التحقيقات الجنائية البحرية الأمر، وكان أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى، قد وجهوا انتقادا شديدا لقادة القوات البحرية، ومشاة البحرية، فى مارس، مطالبين بأن يتصدوا بحزم للمضايقات عبر الإنترنت.

ونقلت صحيفة مارين تايمز، أمس الجمعة، عن متحدث عسكرى، قوله، إن الخمسة الذين خضعوا للتأديب عوقبوا بقرارات خارج نطاق القضاء ولم يمثلوا أمام محكمة عسكرية، فيما لم يتسن لـ”رويترز”، التأكد من التقرير أو الاتصال بممثلين لخدمة التحقيقات الجنائية البحرية.

وقال متحدث باسم خدمة التحقيقات البحرية، للصحيفة، إن المحققين حددوا 16 مشتبها بهم آخرين، معظمهم من مشاة البحرية، ربما ارتكبوا جرائم فيما يتصل بفضيحة تبادل الصور، بينما لم تذكر الصحيفة، هوية أى ممن خضعوا للتأديب أو من يحتمل أن يواجهوا اتهامات.