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"قابيل "يعيد تشكيل الجانب المصرى من مجلس الأعمال المصري الاندونيسى
طارق قابيل
طارق قابيل

"قابيل "يعيد تشكيل الجانب المصرى من مجلس الأعمال المصري الاندونيسى

2017-05-06 10:40:57
وكالات

قرر المهندس طارق قابيل وزيرالتجارة والصناعة إعادة تشكيل الجانب المصرى من مجلس الاعمال المصرى الاندونيسى، بضم كلا من المغازى فهمى المغازى رئيس مجلس ادارة شركة الوادى للحاصلات الزراعية، عبد الناصر احمد سلام رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة النصر ، المهندس احمد بهجت شركة بولى سيرف للاسمدة وهشام جزر شركة بيل كلر للجلود.

وبحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة ، أوضح القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية انه تم استبدال كلا من المهندس أسامة مهدى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لانتاج الاليكل، والمهندس شريف المغربى رئيس شركة المغربى للحاصلات الزراعية ، وحمدى محمود رئيس شركة مدبغة المنتزة، وناجح فرغلى الرئيس السابق لشركة النصر .

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