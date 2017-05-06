تدرس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، معاقبة الحكم الدولي محمود عاشور؛ بعد اختراقه الحظر الإعلامي المفروض على الحكام.

وتتجه النية لدى اللجنة، لإيقاف الحكم، جولة أو اثنتين، على أقصى تقدير؛ تجنبًا لتكرار خروجه بتصريحات في وسائل الإعلام، خلال الفترة المقبلة.

كان محمود عاشور، تحدث لأحد البرامج التليفزيونية، عقب مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، والتي شهدت طرد حسام البدري، مدرب الأهلي، وحسام عاشور، لاعب الفريق، للتعليق على أحداث المباراة.

وفرضت لجنة الحكام المصرية، حظرًا إعلاميًا على الحكام من قبل، نظرًا لأهمية المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري الممتاز.