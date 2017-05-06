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«الإسكان»: 44 مشروع استثماري بـ«عقارات مصر» في دبي
الدكتور مصطفى مدبولي - وزارة الإسكان
الدكتور مصطفى مدبولي - وزارة الإسكان

«الإسكان»: 44 مشروع استثماري بـ«عقارات مصر» في دبي

2017-05-06 11:09:19
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن معرض “عقارات مصر” بإمارة دبي الإماراتية يعتبر فرصة لعرض المشاريع العقارية التي سيتم طرحها من قبل الوزارة قريبا على المستثمرين الخليجيين والمصريين.
واشار هاني يونس من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، إلى أنه هناك 44 مشروع تطوير “عقاري وعمراني وسياحي وإداري”  بمناطق متميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة و7 مدن جديدة مطروحة بالمعرض، موضحا أن المشروعات تم انشائها بنظام المشاركة بين الدولة والمستثمر.
وأعلن أن المعرض قد شهد رغبة من المستثمرين الإماراتيين والمصريين لعمل مشاريع عقارية جديدة.
وكانت مؤسسة “الأهرام” قد نظمت معرض “عقارات مصر” بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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