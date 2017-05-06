لقي رجل أمن سعودي مصرعه، الجمعة، أثناء محاولته التصدي لعملية سطو مسلح على إحدى محلات المجوهرات في محافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك.

وقالت وسائل إعلام سعودية: “إن أحد الجناة يرتدي زيا نسائيا حاول سرقة المحل، وعند اعتراضه من العمال أطلق النار عليهم وأصاب اثنين منهم، أحدهما يمني الجنسية”.

وأوضحت أن “رجل الأمن حاول القبض على الجاني، لكنه أطلق النار عليه وفر هاربا من الموقع، وتوفي على إثرها، فيما أدخل المصابان إلى غرفة العمليات وحالتهما مستقرة”.

وتداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر رجلا بزي قوات الأمن السعودي ممددا على الأرض والدماء تسيل منه، قالوا إنه رجل الأمن الذي قتل.