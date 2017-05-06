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"الإسكان": بيع 15 محلاً تجاريا بـ4 قرى سياحية
الاسكان
الاسكان

"الإسكان": بيع 15 محلاً تجاريا بـ4 قرى سياحية

2017-05-06 10:37:54
وكالات

صرح المهندس حاتم محمود حسن رئيس جهاز القرى السياحية، فى بيان لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم السبت، بأنه سيتم بيع 15 محلاً تجاريا، بقرى مركز مارينا العلمين، ومراقيا الشمالية، وماربيلا، وكازابيانكا، بمساحات تتراوح بين 26 م2 و124 م2، وذلك فى مزاد علنى.

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