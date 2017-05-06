خصصت وزارة الدفاع الأمريكية جائزة باسم “هيلدا كلايتون” المجندة التي قتلت أثناء عملية تصوير لها في انفجار قذيفة أثناء تدريبات في الثاني من يوليو/ تموز 2013.

وحسبما نشرت مجلة “ريفيو” التابعة للجيش الأمريكي صور الحادث الذي وقع في ولاية لغمان، شرق أفغانستان، فإن إحدى الصور التقطها جندي في الجيش الأفغاني، كان يتدرب على التصوير على يد كلايتون، ولقي مصرعه في الحادث نفسه.

وقالت المجلة إن “وفاة كلايتون ترمز إلى كيفية تعرض الجنديات بصفة متزايدة لمواقف محفوفة بالمخاطر في التدريب والمعارك على قدم المساواة مع نظرائهن الذكور”.

من جهته، قال الجيش الأمريكي إن “كلايتون لم تساعد فقط في توثيق أنشطة تهدف إلى تشكيل وتقوية الشراكة (الأمريكية الأفغانية) وإنما ساهمت في المجازفة من خلال المشاركة في المجهود”.

وكانت صحيفة “التايمز” الأمريكية، ذكرت في وقت سابق أن الجندية كلايتون (22 عاما)، التي كانت تعمل مصورة عسكرية، قتلت نتيجة انفجار غير مقصود (عرضي) من قذيفة هاون، إضافة إلى أن أربعة جنود أفغان لقوا مصرعهم في هذا الانفجار، بينهم مصور من الجيش الأفغاني كان مرافقا لكلايتون ويساعدها في التدريب.