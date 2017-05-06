استعرضت وزارة البيئة إنجازاتها فى مجال حماية طبقة الأوزون في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للتبريد والتكييف وتدفئة الهواء والذي تستمر أعماله حتى الغد.

وشاركت وزارة البيئة في المؤتمر (بدأت فعالياته يوم الخميس الماضي) من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية ووحدة الأوزون، وذلك في إطار خطتها لرفع الوعي والوصول إلى شرائح المجتمع كافة في عدد من قضايا البيئة، وتنفيذ عدد من الأنشطة ومنها المشاركة في المعارض لتعريف المترددين عليها بجهود الوزارة والاستماع إلى ملاحظاتهم.

وتضمن المؤتمر جلسة حول البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون لعرض الإجراءات المتخذة في هذا المجال، ومدى النجاح المحقق من خلال التعاون مع الجهات المعنية.

والأوزون هو غلاف غازي طبيعي يحيط بكوكب الأرض يتواجد في طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي ويتكون من ارتباط ثلاث ذرات من الأوكسجين تحت تأثير الآشعة فوق البنفسجية من نوع (ب) ذات الطاقة العالية بشكل رئيس، يتميز برائحته النفاذة ولونه الأزرق.

وتُشكل هذه الطبقة درعا واقيا يحمي الحياة على الكرة الأرضية من الآثار الضارة للآشعة فوق البنفسجية من نوع (ب) ذات المدى المتوسط والمدى القصير، وتعمل طبقة الأوزون على امتصاص جزء كبير منها قبل وصولها إلى سطح الأرض، في حين تسمح هذه الطبقة بمرور الآشعة فوق البنفسجية ذات المدى الطويل غير الضارة.