تسريب امتحان "العربي" للابتدائية في الدقهلية بعد مرور 15 دقيقة

تسرب امتحان مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي بمحافظة الدقهلية، وتداوله أولياء الأمور فيما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«واتس آب» و«فايبر» للإجابة عن الأسئلة، وإعادة إرسالها للطلاب.

وحصلت «فيتو» على صورة من الامتحان المسرب المتداولة بين أولياء الأمور خارج المدارس، وبين المدرسين المتخصصين في مادة اللغة العربية.

من جانبه، استنكر محمد مصطفى كشك، ولى أمر إحدى طالبات مدرسة السانتى فامية “مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة”، تسريب الامتحان بعد مرور 15 دقيقة فقط أو أقل من توزيع ورق الأسئلة، مؤكدا أن التسريب يضيع مجهود الطلاب المتفوقين طوال العام الدراسى.

ويؤدى اليوم السبت، 106 آلاف و709 طلاب بالصف السادس الابتدائي، امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ”اللغة العربية والخط والإملاء” داخل 1106 لجان، موزعين على 17 إدارة تعليمية.