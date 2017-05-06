أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية هنريك كابريليس أنَّه تمَّ اعتقال 85 عنصرًا من الجيش بسبب انتقادهم لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال كابريليس، أمس الجمعة “هناك استياء في صفوف القوات المسلحة، وتمَّ إبلاغي عن عدد المعتلقين بشكل مباشر من قبل الجيش، الذي طلب منه الإعلان عن ذلك”.

وقتل 37 شخصًا وأصيب نحو 800 آخرين خلال أعمال العنف التي اندلعت في البلاد بين قوات الأمن والمتظاهرين منذ بداية أبريل الماضي.

وتواجه فنزويلا، على الرغم من امتلاكها أكبر احتياطيات نفط في العالم، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء وتضخم خارج عن السيطرة.

وتطالب المعارضة التي فازت في الانتخابات البرلمانية في نهاية عام 2015، بانتخابات رئاسية وتنحي مادورو، الذي يتهمونه بمحاولة تأسيس ديكتاتورية.

ويظل الجيش عاملًا حاسمًا في الصراع، ويخشى من أنه يمكن، في الوقت المناسب، أن يقوم بانقلاب.

وحاول مادورو زيادة نفوذه على الجيش، عن طريق تقديم المساعدة المالية للقوات المسلحة والسماح لـ11 من القادة العسكريين أن يصبحوا وزراء اتحاديين.