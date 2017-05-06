رفض البرتغالى أوجوستو إيناسيو، المدير الفنى للزمالك، اقتراحاً من مسئولين فى البيت الأبيض بضم المدغشقرى باولن فوافى لاعب مصر المقاصة، الذى يُقدم عروضاً جيدة هذا الموسم مع ناديه، وبات أحد النجوم الأجانب فى الدورى المحلى، وربطت تقارير بينه وبين إمكانية إانتقاله للقلعة البيضاء أو للنادى الأهلي.

وجاء رفض الجهاز الفنى للزمالك بقيادة إيناسيو ضم فوافى لعدة أسباب، يأتى على رأسها سنّه، حيث يبلغ من العمر 29 عاماً بجانب أن طريقة لعبه مشابهة لعدد من اللاعبين فى الفريق الأبيض وعلى رأسهم مصطفى فتحى، بخلاف المبالغات المادية المتوقعة من جانب المقاصة فى الصفقة.

كما جاءت متطلبات إيناسيو فى الخط الأمامى بضرورة التدعيم فى البداية بمهاجم صريح وليس جناحا هجوميا، ما جعل فوافى خارج حسابات الانضمام إلى الزمالك، رغم الترشيحات التى ذهبت إلى أن أكثر من مسئول زمالكاوى معجب بقدرات المهاجم المدغشقري.

وسيواجه الزمالك أزمة فى صفقاته التى يهتم بضمها من المقاصة مثل هشام محمد وأحمد داودا، خاصة بعد طلب النادى الفيومى الحصول على 5 ملايين جنيه و800 ألف جنيه مستحقات متأخرة للمقاصة لدى الزمالك من الصفقات السابقة، وذلك قبل التفاوض فى صفقات الصيف المقبل.

ومن المقرر أن يراجع الزمالك حساباته فى صفقاته مع المقاصة، بناء على الرؤية الفنية للبرتغالى أوجوستو إيناسيو المدير الفنى للفريق، بعد منحه صلاحيات كبرى فى اختيار الصفقات بناء على طلبه من مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، والذى وافق على الأمر.