الأمطار في كندا تتسبب في إخلاء بلدات وإلغاء رحلات طيران

تسببت أمطار غزيرة هطلت على وسط وشرق كندا في فيضانات وتأخير رحلات طيران وتعطيل حركة المرور.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة الاتحادية مستعدة لتقديم المساعدة إذا اقتضى الأمر، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

ونصحت السلطات المحلية السكان في بعض البلدات بترك منازلهم في حين شهد إقليما أونتاريو وكيبيك أمطارا غزيرة هذا الأسبوع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية السكان وهم يكدسون أكياس الرمال في تجمعات سكنية في كيبيك بينما تم إجلاء آخرين بالقوارب.

وفي تورونتو التي تقع على الساحل الشمالي لبحيرة أونتاريو حاول عمال البلدية تعزيز الجسور على الشواطئ.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو، إنه على اتصال منتظم بالسلطات المحلية.

وقال في مؤتمر في مونتريال: “نحن مستعدون وراغبون في تقديم أي مساعدة يمكن للحكومة الاتحادية تقديمها في هذا الموقف وسنكون هناك بالطبع فيما تستمر أعمال التطهير عقب انحسار المياه”.

وذكر مطار بيرسون الدولي في تورونتو على موقعه على الإنترنت إن نحو 200 رحلة من المطار وإليه ألغيت بحلول منتصف الجمعة، ومطار بيرسون هو الأكبر في كندا.