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الكهرباء: زيادة أسعار الفواتير بسبب ارتفاع تكلفتها
وزارة الكهرباء والطاقة

الكهرباء: زيادة أسعار الفواتير بسبب ارتفاع تكلفتها

2017-05-06 09:46:08
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قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه يتم تغليظ الغرامات المفعلة على المخالفين في دفع فواتير الكهرباء بالتعاون مع شرطة الكهرباء.

وأضاف “حمزة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج “مساء دي إم سي”، الذي يذاع على فضائية “دي إم سي”، أن تكلفة الكيلو الوات الواحد تكون 85 قرشا بينما تباع لجميع الشرائح بـ46 قرشا، لافتا إلى أن زيادة أسعار الكهرباء سببها أن تكلفتها أكبر من الوارد.

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