اليوم.. انطلاق مؤتمر "التعليم والتنمية المستدامة"2017-05-06 09:43:00
ينطلق اليوم وعلى مدار 3 أيام، المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان “نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة في مصر”.
يعقد المؤتمر تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
يتناول المؤتمر في جلساته بمقر المعهد بحوث ومناقشات حول تحسين مؤشرات التنافسية للتعليم قبل الجامعي، ودور التعليم في دعم التنمية المستدامة، وأنماط تعليم المستقبل واقتصاد الإبداع والابتكار.
ويناقش أيضا خلال جلسات المؤتمر دراسات حول التعليم والتنمية وسوق العمل وسياسات تمويل التعليم وتحديد أولويات الإنفاق على التعليم، إضافة إلى محور التعليم والبحث العلمي والتنافسية.
كما يستعرض المؤتمر الخبرات الدولية والإقليمية في تطوير التعليم في كل من اليابان وألمانيا كنماذج للدول المتقدمة، أيضا يتم النقاش حول تجارب البرازيل والهند كنماذج للدول النامية، وتجارب التعليم في سلطنة عمان وإيران وإسرائيل للتعرف على التجارب الإقليمية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي أن توجه المعهد في الفترة القادمة هو دعم السياسات العامة والمساعدة في بلورة الرؤى التي تصب في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، حيث أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتنمية البشرية وخاصة تطوير التعليم باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية.
ويصب نشاط المؤتمر في إطار جهود الحكومة والخبراء والمؤسسات البحثية والتعليمية والمجتمع لتحقيق رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، والتي أكدت ضرورة تحقيق أهداف تطوير التعليم كمرتكز للتنمية الاجتماعية.
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