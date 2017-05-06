رحّبت إدارة النادى الأهلي ببيع النيجيرى جونيور أجاى خلال انتقالات الصيف المقبلة، حال تلقيه عرضاً مُغرياً على غرار الجابونى ماليك إيفونا مهاجم الفريق السابق الذى كان يرغب الجهاز الفنى للفريق وقتها بقيادة مارتن يول فى بقائه، لكن وجود عرض صينى بما يقرب من 80 مليون جنيه جعل الجميع فى النادى يتراجع ويُرحّب بفكرة رحيل اللاعب الجابونى لنادى تيانجين الصينى بهذا المبلغ الكبير .

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي حددت 3 ملايين و500 ألف دولار لبيع أجاى أى ما يقرب من 70 مليون جنيه مصرى، وهو مبلغ سيُساعد النادى فى التعاقد مع مهاجم أجنبى تنفيذاً لرغبة البدرى، الذى قال إنه يرغب فى ضم مهاجم يُجيد التحرّك خارج “الصندوق”، لأن أجاى وكوليبالى لا يُجيدان إلا العب داخل منطقة جزاء المنافس.