زعمت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، بأن وزارة الدفاع الأمريكية “البتاجون” تركز اهتمامها على الحرب الباردة مع روسيا، وعدم إدراك التهديدات الحقيقية للأمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشنكوف وفقا لقناة “روسيا اليوم ” ” إن بعض الجنرالات في البنتاجون لم يتعد إدراكهم الصورة النمطية للحرب الباردة، كما أنهم لم يدركوا التهديدات الحقيقية”.

وأضاف كوناشنكوف أن ما يميز الضباط الروس في وحدة العمليات الخاصة، عن نظرائهم الأمريكيين، هو العقل والحزم.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن من غير الصعب، من خلال تصريحات رئيس قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي ريموند توماس، فهم الصفات التي تتوفر في العسكريين في الوحدات الخاصة الأمريكية والتي يطلبها منهم البنتاغون.

جاء ذلك ردا على تصريحات توماس، التي قال فيها أمام الكونجرس” إن روسيا واحد من بين خمسة تهديدات للولايات المتحدة الأمريكية”، مشيرا إلى أن أعمال روسيا تحمل باستمرار طابعا عدائيا”.