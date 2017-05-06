قال آفى دانون نائب المدير العام لوزارة الدفاع الاسرائيلية لشئون المشتروات ان قيمة التعاقدات المتاحة وفق نظام اعادة الشراء للمقاتلات الامريكية “اف 35” لإسرائيل تصل الى مليار دولار امريكى وان ذلك يقتصر فقط على عقد الشراء الاول لهذا النوع من المقاتلات والمبرم فى العام 2010 وينص على توريد 19 مقاتلة من هذا الطراز الذى يعد الاحدث على مستوى العالم لإسرائيل بصورة حصرية .

وأشار دانون الى ان تلك القيمة هى الاعلى لعقد اعادة شراء تبرمه اسرائيل فى تاريخها لصفقات تسليحية وسيتم استغلالها فى شراء 17 مقاتلة جديدة من طراز / اف 35 / وفق نفس سعر الشراء الأولى وذلك فى اطار خطة اسرائيل لامتلاك 50 مقاتلة من هذا الطراز الذى تنتجه مؤسسة لوكهيد مارتن الامريكية ويعد من مقاتلات الجيل الخامس فى عالم الطيران الحربى .

وأضاف أنه اعلى رقم عقود اعادة شراء فى تاريخ اسرائيل كان قد بلغ 258 مليون دولار امريكى وكان ذلك خلال العام 2016 وبزيادة نسبتها 33 فى المائة عن العام 2015 .

واشار الى ان مؤسسة لوكهيد مارتن الأمريكية هى أكثر الشركات الامريكية التى تحظى بتعاقدات شراء من اسرائيل ولها ملف حافل من التعاون مع مؤسسة “البيت سيستمز” الاسرائيلية لتكنولوجيا الدفاع ، وتأتى مؤسسة روكويل كولينز الامريكية المتخصصة فى تجهيزات القتال عالية التقنية التى تتعامل معها اسرائيل وتشترى منها خوذات قائدى الطيارات المقاتلة المتقدمة التى تعتمد على ربط خوذة قائد الطائرة بنظام التنشين وتوجيه النيران فيها وقد ابرمت اسرائيل مع هذه المؤسسة عقدا فى العام الماضى قيمته 206 مليون دولار امريكى فضلا عن عقد اعادة شراء تكميلى بقيمة 20 مليون دولار أمريكى فى العام نفسه استغلته اسرائيل فى شراء معززات اشارة للاتصالات اللاسيلكية للجيش الاسرائيلى ووحدات الدفاع الجوى على الشريط الحدودى بين اسرائيل و جنوب لبنان .‎