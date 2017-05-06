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بريطانيا تتوسع فى امتلاك الطائرات بدون طيار لاغراض مكافحة الإرهاب
طائرة بدون طيار

بريطانيا تتوسع فى امتلاك الطائرات بدون طيار لاغراض مكافحة الإرهاب

2017-05-06 09:41:17
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طلبت بريطانيا من الولايات المتحدة شراء 26 طائرة بدون طيار تعمل بنظام التوجيه عن بعد من طراز “بريديتور” لخدمة سلاح الجو البريطانى .

وأعلنت وكالة التعاون الدفاعي الأمريكية التى تلقت الطلب البريطانى انها تدعمه وطلبت من الكونجرس الامريكى الموافقة على البيع الذى تصل قيمته الى مليار دولار امريكى .

واعلنت بريطانيا انه فى حالة الموافقة على الصفقة سيكون من حقها وفق عرض طلب الشراء شراء 10 طائرات اخرى من نفس الطراز ، وتمتلك بريطانيا 11 قاعدة لتشغيل وادارة الطائرات التى تعمل بدون طيار بنظام التوجيه عن بعد وتسعى الى بناء اربع قواعد جديدة لتلك الطائرات .

ويقول المراقبون ان بريطانيا تعمل على التوسع فى استخدام الطائرات التى تعمل بدون طيار منذ العام 2015 فى اطار استراتيجية جديدة لتطوير قدراتها الدفاعية .وتتميز الطائرات البرديتور الامريكية بالقدرة على التحليق لمدد طويلة ومسافات بعيدة وقد اثبت هذا الطراز نجاعة فى عمليات مكافحة الارهاب فى كل من سوريا والعراق .

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