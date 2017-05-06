قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه من الظلم البين والفادح إغفال حق الأئمة الذين يحاربون الإرهاب، ومن يملك أي مستندات ضد أحد فعليه التقدم بها للنائب العام.

وأضاف وزير الأوقاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج “كلام تاني”، المذاع على فضائية “دريم” إنه لا اعتكاف في الزوايا خلال شهر رمضان وسنطبق القانون على المخالفين، وأنه لن تكون هناك أي دروس دينية في الزوايا خلال شهر رمضان.

وأشار “جمعة” إلى أن الضابط الذي يموت دفاعا عن الكنيسة شهيد مثل المدافع عن المسجد، لافتا إلى أنه لا مجال لأي منتمى لفكر متشدد أو متطرف داخل وزارة الأوقاف.

وتابع: “الجماعات المتطرفة طبقت أحكام الحرب في وقت السلم وهذا خلل؛ فالجزية لم تكن اختراعا إسلاميا وكانت بدلا عند الجندية وليس عن الإيمان بالإسلام”.