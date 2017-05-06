السيسي يبدأ جولة خليجية تشمل الكويت والبحرين.. غدا2017-05-06 09:46:18
يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الأحد، جولة خليجية تشمل الكويت والبحرين.
ومن المقرر أن يزور “السيسي” الكويت الأحد، ويلتقى صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الدولة لإجراء مباحثات رسمية، تعقبها زيارة للبحرين للقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتأتى الجولة في إطار علاقات الأخوة الوثيقة بين مصر ودولتى الكويت والبحرين، بما يسهم في دفع أفق التعاون بين مصر وكل من البلدين في مختلف المجالات، وتأكيدا لحرص مصر والكويت والبحرين على استمرار التنسيق بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية بهدف تعزيز العمل العربى المشترك، وحماية الأمن القومي العربي، وتنسيق المواقف المصرية الخليجية في مختلف قضايا المنطقة وتأكيد الالتزام المصرى بحماية أمن الخليج.
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