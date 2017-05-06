أعلن هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن تحويلات المصريين بالخارج لحجز الأراضى والوحدات السكنية الخاصة بوزارة الإسكان وصلت إلى 54 مليون دولار، مؤكداً أن هذا الرقم دخل إلى خزينة الدولة من خلال حصيلة يوم ونصف فقط من فتح باب الحجز.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “on live”، أن إقبال المصريين بالخارج لحجز الأراضى ووحدات الإسكان الاجتماعى كبيرة للغاية، خاصة فى مشروع مدينتى والرحاب، وأيضا فى مشروع دار مصر، لافتاً إلى أن التحويلات ما زالت مستمرة وهناك مدن عليها إقبال كبير، مثل القاهرة الجديدة ومدينة العبور.

وأشار “يونس” إلى أن الأراضي المطروحة في مدينة العبور تم حجزها بالكامل، مطمئنا المصريين في الخارج باستمرار فتح باب الحجز وأنه فى حال انتهاء الأراضى والوحدات المخصصة سيتم عمل مراحل أخرى لإرضاء المصريين فى الخارج.