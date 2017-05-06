باكستان تحتج رسميا لدى أفغانستان على إطلاق النار في منطقة حدودية2017-05-06 09:28:16
استدعت وزارة الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الأفغاني لتقديم احتجاج شديد اللهجة على إطلاق القوات الأفغانية النار دون مبرر في منطقة شامان الحدودية يوم أمس، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين الباكستانيين وإصابة آخرين، من بينهم نساء وأطفال.
وأفاد الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الباكستانية اليوم السبت بأنه تم احاطة القائم بالأعمال الأفغاني بأن السلطات الباكستانية تقوم بتعداد للسكان، وأنه تم إبلاغ هذه المعلومة للحكومة الأفغانية في وقت سابق.
وأضافت الخارجية الباكستانية أن إطلاق النار من الجانب الأفغاني دون أي استفزاز لم يؤد فقط إلى خسارة الأرواح الغالية وإصابة الكثيرين فحسب، إلا أنه أفضى أيضا إلى تعطيل عملية تعداد السكان في المناطق الواقعة على الجانب الباكستاني من الحدود وإلحاق أضرار بالممتلكات.
وحثت الخارجية الباكستانية الحكومة الأفغانية على اتخاذ خطوات فورية لوضع حد لإطلاق النار دون استفزاز من الجانب الأفغاني مع التشديد على ضرورة اتخاذ إجراء ضد المسئولين عن هذا الانتهاك”.
يشار إلى أن السلطات الباكستانية بدأت في منتصف شهر مارس الماضي عملية تعداد سكاني هي الأولى منذ نحو عقدين تشمل كافة أنحاء باكستان، وتنظم عملية الإحصاء على مراحل وتستمر 70 يوميا، وينظم التعداد السكاني بدعم وتعاون مع الجيش كهيئة وطنية محايدة حيث يشارك 200 ألف من عناصره في عملية التعداد السكاني، ولم تخل عملية التعداد السكاني من عقبات من بينها تعرض بعض فرق الإحصاء لهجمات وإطلاق نار.
-
«التموين»: الأسعار لن ترتفع.. واعتماد نموذجين لـ«شنط رمضان»
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة “التموين” ، أن أسعار السلع الأساسية لن ترتفع قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة ستتيح السلع الأساسية بالأسواق بشكل يفوق الطلب ...Fri, 05 May 2017 09:28:05 GMT
-
وزير الأوقاف: العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني ، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها ، أو تدمير ...Fri, 05 May 2017 10:16:17 GMT
-
برلماني: الخطان الأول والثاني بـ«مترو الأنفاق» متهالكان
وصف اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قرار رفع أسعار تذاكر “مترو الأنفاق” بانه “جريء جدا” على الرغم من معارضته للقرار. وأوضح طعيمة من ...Fri, 05 May 2017 08:47:39 GMT
-
نائب بالسويس: 370 ألف حالة "عقر" للمواطنين من الكلاب الضالة
قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، مفاده أن هناك حالة من الذعر واستغاثة للمواطنين من تكاثر وانتشار الكلاب ...Fri, 05 May 2017 08:30:59 GMT
-
حريق 3 منازل وفدان قصب ونفوق 9 حيوانات بسوهاج
تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى وكيل إدارة الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على عدد من الحرائق بدأت بـ 3 منازل بمركز المنشاه جنوب ...Fri, 05 May 2017 07:58:23 GMT
-
اليوم.. الرجاء يلتقى بلدية المحلة فى معركة التأهل لـ"الممتاز"
يستضيف الرجاء عصر اليوم الجمعة بلدية المحلة فى مباراتهم الفاصلة فى ختام منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثانى الذى ستحدد الصاعد إلى دورى الأضواء والشهرة. ...Fri, 05 May 2017 08:58:28 GMT
-
باحث اقتصادي: «مثلث الاستثمار» ينقصه «ضلع» - محيط
أكد الباحث الاقتصادي أحمد علي، أن ما وصفه بـ”مثلث الاستثمار في مصر” ينقصه “ضلع التشريعات” لتنظيم العملية الاستثمارية، مشيدا بمجهودات الدولة في “الضلعين ...Fri, 05 May 2017 10:28:59 GMT
-
«خبير مروري»: اغلاق شارع «26 يوليو» لمدة عامين
أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري أن العطلة الرسمية اليوم واعتدال الأحوال الجوية ووضوح الرؤية الأفقية انعكسا بشكل إيجابي على الحالة المرورية بكافة الطرق ...Fri, 05 May 2017 07:28:15 GMT
-
النيابة الإدارية تحقق في وقائع فساد بمستشفى العامرية بالإسكندرية
كلف المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة ومدير نيابة الصحة بالإسكندرية، بقيام فريق من أعضاء النيابة برئاسة تامر ...Thu, 04 May 2017 11:07:24 GMT