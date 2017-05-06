 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 10:01 صباحاً
روابط سريعة
بالفيديو.. خالد الجندي يطالب بمشاركة الأطباء النفسيين بالخطاب الديني
خالد الجندي

بالفيديو.. خالد الجندي يطالب بمشاركة الأطباء النفسيين بالخطاب الديني

2017-05-06 09:26:29
محيط

طالب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمشاركة الأطباء النفسيين فى تجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى ضرورة عمل تأهيل لنفسى للدعاة الجدد، وعمل تدريبات لهم لمعرفة الحالة النفسية للناس.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء، أن معظم الشيوخ فى المساجد، يعملون على إفساد عمل الأطباء النفسيين، عن طريق تشخيصهم للحالات على أنها لبس الجن وخلافة.



اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3