طالب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمشاركة الأطباء النفسيين فى تجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى ضرورة عمل تأهيل لنفسى للدعاة الجدد، وعمل تدريبات لهم لمعرفة الحالة النفسية للناس.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء، أن معظم الشيوخ فى المساجد، يعملون على إفساد عمل الأطباء النفسيين، عن طريق تشخيصهم للحالات على أنها لبس الجن وخلافة.