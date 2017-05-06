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خفر السواحل الروسي يمنع سفينة أوكرانية من دخول المياه الإقليمية
سفينة حربية روسية

خفر السواحل الروسي يمنع سفينة أوكرانية من دخول المياه الإقليمية

2017-05-06 09:23:39
أ ش أ

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية أن سفينة تابعة لخفر السواحل الروسية منعت سفينة أوكرانية من دخول المياه الإقليمية الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الهيئة - وفقا لقناة “روسيا اليوم” السبت - أنها تلقت من خفر السواحل الروسية إشارة عن اختراق سفينة أوكرانية للمياه الإقليمية الروسية قرب القرم .. وذلك في 23 أبريل الماضي.

وأضافت الهيئة أن سفينة تابعة لخفر السواحل الروسية توجهت على الفور إلى المنطقة وأجبرت السفينة الأوكرانية على تغيير مسارها .. مؤكدة أن السفينة الأوكرانية قامت بالتقاط الصور الفوتوغرافية وتسجيلات فيديو لسفن روسية كانت موجودة في المنطقة.

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