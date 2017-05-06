انتقل اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، إلى مستشفي سوهاج الجامعي، للاطمئنان على حالة المصابين من مصلحة أمن الموانئ، إثر انقلاب سيارة كانت تقلهم عقب انتهاء خدمتهم بمطار سوهاج الدولي.

وزار مدير الأمن رقيب شرطة السيد إبراهيم محمد، والشرطية رقية السيد عبد العظيم، من قوة مصلحة أمن الموانئ (مطار سوهاج الدولي) المصابين بكسور متفرقة بالجسد، إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ملاكي قيادة الأول عقب انتهاء خدمتهما بالمطار، وأسفر الحادث عن وفاة الشرطية صباح فهمي عبد الله، من ذات الجهة والتي كانت مستقلة السيارة بصحبتهما.

ووجه مدير الأمن بضرورة توفير الرعاية الطبية للمصابين وتوفير سيارة إسعاف لنقلهم لمستشفى الشرطة إذا أمكن ذلك.