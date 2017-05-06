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عمرو وردة يقود باوك اليوم في نهائي كأس اليونان
عمرو ورده

عمرو وردة يقود باوك اليوم في نهائي كأس اليونان

2017-05-06 09:22:30
متابعات

يقود صانع الألعاب المصري الشاب عمرو وردة فريقه باوك سالونيك في مواجهة فريق أيك أثينا مساء اليوم السبت في المباراة النهائية لكأس اليونان.

ومن المتوقع أن يشارك وردة ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه باوك في مباراة اليوم.

ويسعى وردة لقيادة باوك للفوز في لقاء اليوم وحصد بطولة كأس اليونان التي غابت عن الفريق منذ 14 عاما وتحديدا من عام 2003.

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