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"سبوتنيك" و"روسيا اليوم" يعتزمان ملاحقة ماكرون
وزير الاقتصاد الفرنسي السابق إيمانويل ماكرون

"سبوتنيك" و"روسيا اليوم" يعتزمان ملاحقة ماكرون

2017-05-06 09:20:39
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أعلنت شبكة “روسيا اليوم” ووكالة “سبوتنيك” الروسيتان القريبتان من  الكرملين، أمس الجمعة، أنهما تنويان ملاحقة المرشح للرئاسة الفرنسية ايمانويل ماكرون لاتهامات بنشر أنباء كاذبة.

وقالت مرجريتا سيمونيان رئيسة تحرير الوسيلتين الإعلاميتين فى تغريدة على تويتر “لم نعد نحتمل مثل هذه الأكاذيب، سنتقدم بشكوى أمام القضاء”، بدون أن توضح الإجراءات التى ستقومان بها.

وكان ماكرون تحدث فى فبراير الماضى عن “هجمات متكررة” على الموقع الإلكترونى لحملته الانتخابية مصدرها أوكرانيا خصوصا، وكذلك نشر شائعات أو “تصريحات مهينة” له من قبل المواقع الإلكترونية الروسية العامة “سبوتنيك” و”روسيا اليوم” باللغة الفرنسية.

وشكك بنجامان غريفو الناطق باسم ماكرون بشكل مباشر بالكرملين واتهمه “باختيار المرشحين” وخصوصا مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليمينى المتطرف التى ستتنافس مع ماكرون فى الدورة الثانية من الاقتراع.

ونفى الكرملين بشكل قاطع هذه الاتهامات مؤكدا أنه “لم ينو يوما التدخل فى الشؤون الداخلية لأى بلد”.

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