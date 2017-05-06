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نقل 30 تلميذا للمستشفى في الهند بعد تسرب غاز
الشرطة الهندية

نقل 30 تلميذا للمستشفى في الهند بعد تسرب غاز

2017-05-06 09:16:05
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قال شهود، إن 30 تلميذا فى مدرسة هندية نقلوا إلى المستشفى صباح اليوم السبت، بعدما شكوا من ضيق تنفس وتهيج فى العينين عقب تسرب للغاز من خزان شاحنة لنقل الوقود.

وذكرت وسائل إعلام، أن مدرسة رانى جهانسى بالعاصمة نيودلهى أجلت ما يزيد على 100 تلميذ. ولم يتضح سبب التسرب ولم يتسن الحصول على تفاصيل.

وقال مسؤول بالمدرسة لتلفزيون رويترز “اشتكى بعض التلاميذ من تهيج العينين والحلق بسبب تسرب الغاز”.

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