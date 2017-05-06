قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة قامت بتنظيم اختبارات لخطباء المكافأة، وتأكدنا أنهم على قدر المسئولية وعدم انتمائهم لأى جماعة، وأقسمت بالله ألا يدخل الوزارة إمام لا يستحق أن يؤم الناس.

وأضاف وزير الأوقاف خلال حواره ببرنامج «كلام تاني» المذاع على قناة «دريم»، تقديم الإعلامية رشا نبيل، أن الوزارة اعتمدت تعيين 730 إماما ومتوقع أن يصل العدد إلى 6 آلاف إمام من خيرة شباب الأمة.

وتابع أن شيخ الأزهر هو رأس المؤسسة الدينية فى مصر وأتعامل معه كوالد كريم وأستاذ لى وصاحب فضل.