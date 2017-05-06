نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء – مصر، علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو لآراء عدد من المواطنين حول خدمة بوابة الشكاوى الحكومية هي الجهة الموحدة لتلقي شكاوى المواطنين، ومدى الاستجابة لشكواهم.

وظهر في الفيديو توجيه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بأن تكون بوابة الشكاوى الحكومية هي الجهة الموحدة لتلقي شكاوى المواطنين بهدف تحقيق أفضل خدمة للمواطن والسعي لحل أي شكوى له.

وعرضت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء – مصر، علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك طرق التواصل وهي الاتصال على ١٦٥٢٨ أو www.shakwa.eg.