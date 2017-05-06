أعلن الموقع الرسمى لمغنية موسيقى الريف الأمريكية لوريتا لين، أمس الجمعة، أنها نقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بجلطة فى منزلها بهوريكين ميلز بولاية تنيسي.

وقال بيان على الموقع، إن لين (85 عاما) نقلت إلى مستشفى ناشفيل، يوم الخميس، حيث “تخضع لرعاية طبية وتستجيب للعلاج ومن المتوقع أن تتعافى بشكل كامل”.

وأضاف البيان، أن العروض المقبلة للمطربة تأجلت بناء على نصيحة أطبائها فى الوقت الذى تتعافى فيه.

وكان من المقرر أن تقدم لين عرضا على مسرح كارولاينا فى دورهام بولاية نورث كارولاينا أمس الجمعة كما أنها مرتبطة بعروض أخرى فى جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى شهر نوفمبر.