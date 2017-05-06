 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 09:52 صباحاً
روابط سريعة
فنان أسباني ينحت تمثال لبيكاسو بحجمه الطبيعي ( صور )
بابلو-بيكاسو-4

فنان أسباني ينحت تمثال لبيكاسو بحجمه الطبيعي ( صور )

2017-05-06 09:37:25
وكالات

يرقد نموذج بالحجم الطبيعي لجثمان بابلو بيكاسو على قاعدة في ملقا مسقط رأسه وهو مغمض العينين ومكتوف اليدين.

ويرتدي الفنان العالمي قميصه الشهير المخطط باللونين الأزرق والأبيض وحذاء أسود برباط.

والتمثال المصنوع من السيليكون والألياف الزجاجية ومادة الراتينج الصمغية قام بنحته الفنان الأسباني “أوجينيو مرينو” المشهور بصنع نماذج مطابقة للواقع لحكام مستبدين ومنهم الإسباني “فرانسيسكو فرانكو” - وفقا لرويترز .

وتمثال بيكاسو موضوع في غرفة صغيرة بفرع معهد أليانس فرانسيس الثقافي في ملقا وهي آخر محطة في جولة تشمل أهم المعالم في حياة الفنان الشهير.

ومرت الجولة بالكنيسة التي جرى فيها تعميد بيكاسو ومدرسته وحلقة مصارعة الثيران قبل الانتهاء في قبره المكتوب عليه بحروف من ذهب “هنا يرقد صديقنا الطيب بابلو بيكاسو (1881-1973)”.

بابلو-بيكاسو-2

بابلو-بيكاسو-1

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3