أمن سوهاج يحرر طبيبا اختطفه شخصان وطلبا فدية 1.5 مليون جنيه2017-05-06 09:06:44
تمكن رجال المباحث بسوهاج من تحرير طبيب اختطفه مجهولان بعد خروجه من عيادته الخاصة بمركز المراغة في طريق لمقر إقامته بدائرة قسم ثان، وطلبا فدية من زوجته 1.5 مليون جنيه، وعقب شعور المتهمين باقتراب القوات تخليا عنه، ولم يتمكنا من الحصول على الفدية.
كان اللواء مصطفي مقبل، مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارا من العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة المراغة بغياب رجائي وديع قلادة، 50 عاما رئيس قسم الأنف والأذن بمستشفى الهلال بسوهاج، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج عقب خروجه من العيادة خاصته الكائنة بدائرة المركز في طريق عودته لمنزله بدائرة قسم ثان سوهاج.
وأقرت زوجته بعدم عودته للمنزل مضيفة أنها تلقت اتصالا هاتفيا من شخص مجهول علي هاتفها المحمول، وطلب مبلغا ماليا قدره 1.5 مليون جنيه كفدية، وعللت عدم إبلاغها عن الواقعة خشية على حياة زوجها.
وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة محمد.خ.أ، 22 عاما، عامل ويقيم بناحية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج، وآخر جارِ تحديده، عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة منزل المذكور وتبين هروبه، وبتضييق الخناق عليه تخلى عن المجني عليه دون دفع أي مبالغ مالية.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 1835 إداري المركز لسنة 2017 وأخطرت النيابة العامة للتصرف.
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