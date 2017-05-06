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متظاهرون يحطمون تمثال "هوجو تشافيز" في فنزويلا
الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز

متظاهرون يحطمون تمثال "هوجو تشافيز" في فنزويلا

2017-05-06 08:15:36
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قام متظاهرون في فنزويلا والتي تشهد موجة احتجاجات على مدى الأسابيع الماضية بحرق وتحطيم تمثال الرئيس الراحل هوجو تشافيز في مدينة “فيلا ديل روزاريو”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مصادر إعلامية فنزويلية قولها إن المحتجين أضرموا النار في التمثال المنصوب في إحدى ساحات مدينة “فيلا ديل روزاريو” وبعد ذلك حطموه.

وتتفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا مع استمرار الاحتجاجات بين قوات الأمن والطلاب المعارضين لمقترح الرئيس نيكولاس مادورو صياغة دستور جديد للبلاد، وقد أسفرت المظاهرات عن مقتل نحو 35 شخصا وإصابة 717 آخرين منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في بداية ابريل الماضي.

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