تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية والسيارة الهجين لثلاث مرات في رومانيا، فقد وصلت إلى 403 وحدات في الربع الأول من العام الجاري بزيادة 207 % على أساس سنوي. وبالمقارنة فإنه تم تسجيل 131 سيارة صديقة للبيئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016.

ورغم ذلك فقد بيعت 11 سيارة تعمل بالكهرباء فقط بين يناير ومارس من هذا العام والباقي من السيارات الهجين وهي التي تستعمل مصدرين من مصادر الطاقة.

وذكر موقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري أنه في الاتحاد الأوروبي، ارتفعت مبيعات سيارات الوقود البديل بنسبة 6ر37 % في الربع الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لأن الاتجاه في الاتحاد الأوروبي هو الاستبدال السريع لأسطول السيارات بالسيارات الصديقة للبيئة.

وتعتمد السيارات الهجين على نظام تقني متطور يجمع بين نوعين مختلفين لتخزين الطاقة “محرك كهربي ومحرك احتراق داخلي” وتحويلها إلى حركة.