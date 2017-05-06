أوضح البيت الأبيض مساء أمس الجمعة أنه ليس لديه جدول زمني لموعد تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي قانون الرعاية الصحية، بعد أن أقر مجلس النواب إلغاء برنامج الحكومة السابقة “أوباماكير”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز “لم نضع جدولا زمنيا أو موعدا نهائيا.. نريد أن يتم الأمر بشكل صحيح، وليس بسرعة.”

وتابعت أن البيت الأبيض يأمل في أن يتناول مجلس الشيوخ المقترح “في وقت قصير”.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد مرر يوم الخميس، بأغلبية ضئيلة مشروع قانون يحل محل قانون الرعاية الصحية المعروف باسم قانون “أفوردابل كير آكت” لعام 2010، وهو الإنجاز التشريعي الذي حققه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.

وكانت نسخة سابقة من قانون ترامب قد فشلت في مارس الماضي، في خسارة محرجة للرئيس اليميني الشعبوي دونالد ترامب، الذي جعل معارضة قانون “أوباما كير” محورا لحملته الرئاسية عام 2016.

وكتب ترامب على موقع تويتر إن تمرير التشريع الجديد يعد “فوزا كبيرا”.