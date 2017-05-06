تنظر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسام ربيع، وبحضور ممثل النيابة شادي سيف وكيل نيابة شمال القاهرة الكلية، محاكمة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وهشام العمراني سكرتير عام الاتحاد، في القضية المعروفة إعلاميًا باحتكار بث المباريات.

يأتي ذلك على خلفية اتهامه بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية، من خلال إسناد مهمة بطولات كرة القدم لشركة “لاجاردير سبورت” دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليه وذلك لمدة 12 سنة ما بين 2017 و2028.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية تسلمت أوراق ملف إحالة المتهمين بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة قيامهما بمخالفة القانون.

وكانت رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتورة منى الجرف تقدمت ببلاغ بشأن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عيسى حياتو لقيامه بمخالفة المادة (8) فقرات (أ) و(ب) و(د) من قانون (5) حماية المنافسة، لبيان إذا كانت أموال الاتحاد الإفريقي، أموالا عامة أم خاصة، وكشفت التحقيقات بأن أموال الاتحاد أموال عامة.

وتضمن البلاغ اتهام رئيس الاتحاد بإساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحدة حق استغلاله التجاري وقام بإعطائه لشركة “لاجاردير سبورت” دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حرة وعادلة، وذلك لفترة 12 عامًا بدءا من 2017 وحتى 2028.