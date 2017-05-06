تنظر اليوم السبت، المحكمة العسكرية، محاكمة 170 متهمًا بالانتماء لتنظيم داعش.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين إلى القضاء العسكري بعد أن كشفت تحقيقاتها أن المتهمين يتخابرون من جماعة أجنبية يقع خارج البلاد هي تنظيم داعش، وذلك بغرض تدريب عناصر التنظيم وضحها إلى حقول الجهاد في سوريا والعراق للقتال ضمن أفراد التنظيم.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا برصد عدد من المنشآت من بينها منشآت عسكرية بغرض ضربها وأعدوا مادة “تي إن تي” بعد تخليقها من مادة نترات الأمونيوم.